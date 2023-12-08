Россия и её президент Владимир Путин фактически возглавили процесс глобальных перемен. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Вы видите, что творится в мире, вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни", — подчеркнул официальный представитель Кремля.