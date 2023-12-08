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8 декабря, 14:48

Песков: Россия и Путин возглавили процесс тектонических перемен в мире

Россия и её президент Владимир Путин фактически возглавили процесс глобальных перемен. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".

"Вы видите, что творится в мире, вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни", подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия решительно настроена отстаивать свои интересы перед странами, которые на них посягают.

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Напомним, 8 декабря Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Главу государства уже поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Путин — единственный, кто может привести Россию к победе на всех фронтах.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Павел Бедняков

Дарья Нарыкова
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