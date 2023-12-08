Песков: Россия и Путин возглавили процесс тектонических перемен в мире
Россия и её президент Владимир Путин фактически возглавили процесс глобальных перемен. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
"Вы видите, что творится в мире, вы видите, что фактически Россия и Путин во главе России возглавили процесс тектонических перемен, тектонических сдвигов во всех аспектах глобальной жизни", — подчеркнул официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что Россия решительно настроена отстаивать свои интересы перед странами, которые на них посягают.
Напомним, 8 декабря Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году после церемонии вручения медалей "Золотая Звезда". Главу государства уже поддержали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что Путин — единственный, кто может привести Россию к победе на всех фронтах.
ТАСС / POOL / Павел Бедняков