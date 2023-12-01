Гроссмейстер Карякин возмущён усилиями МОК по смене спортивного гражданства россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает идти в фарватере русофобской политики в преддверии ОИ-2024 в Париже, считает гроссмейстер Сергей Карякин. Впрочем, по его мнению, в этом нет ничего удивительного.

Комментируя решение МОК утвердить смену гражданства троих российских атлетов с освобождением от трёхлетнего периода ожидания без согласия Олимпийского комитета РФ, Карякин отметил, что нами попросту пренебрегают. По его словам, такие тенденции со стороны недружественных организаций продолжаются и по сей день.

"Например, запрещённый в России сайт chess.com, который изначально первым ввёл санкции против меня и запретил мне играть в онлайн-турнирах, всех россиян вынудил выступать под нейтральными флагами", — рассказал гроссмейстер РИА "Новости".

В завершение Карякин напомнил, как 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник начал получать угрозы после жалоб на мошенничество на том же портале. Администрация сайта так и не отреагировала на требования спортсмена о соблюдении правил.

"Это продолжение той же русофобской политики. К большому сожалению, и в шахматах, и не в шахматах", — резюмировал гроссмейстер.