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1 декабря, 18:41

Гроссмейстер Карякин возмущён усилиями МОК по смене спортивного гражданства россиян

Гроссмейстер Карякин не удивился русофобской политике МОК в преддверии ОИ-2024

<p>Гроссмейстер Сергей Карякин. Обложка © ФИДЕ</p>

Гроссмейстер Сергей Карякин. Обложка © ФИДЕ

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает идти в фарватере русофобской политики в преддверии ОИ-2024 в Париже, считает гроссмейстер Сергей Карякин. Впрочем, по его мнению, в этом нет ничего удивительного.

Комментируя решение МОК утвердить смену гражданства троих российских атлетов с освобождением от трёхлетнего периода ожидания без согласия Олимпийского комитета РФ, Карякин отметил, что нами попросту пренебрегают. По его словам, такие тенденции со стороны недружественных организаций продолжаются и по сей день.

"Например, запрещённый в России сайт chess.com, который изначально первым ввёл санкции против меня и запретил мне играть в онлайн-турнирах, всех россиян вынудил выступать под нейтральными флагами", — рассказал гроссмейстер РИА "Новости".

В завершение Карякин напомнил, как 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник начал получать угрозы после жалоб на мошенничество на том же портале. Администрация сайта так и не отреагировала на требования спортсмена о соблюдении правил.

"Это продолжение той же русофобской политики. К большому сожалению, и в шахматах, и не в шахматах", — резюмировал гроссмейстер.

Три россиянина сменили гражданство для участия в летней Олимпиаде

Три россиянина сменили гражданство для участия в летней Олимпиаде

Днём ранее смену спортивного гражданства велогонщиков Михаила Яковлева, Валерии Любимовой и борца Георгия Тибилова прокомментировали в ОКР. По мнению главы комитета Станислава Позднякова, МОК вышел за пределы юрисдикции.

Илья Пушкарев
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