ОКР запретил двум российским велогонщикам и борцу менять спортивное гражданство ради Игр
ОКР не разрешил смену гражданства трёх российских спортсменов с одобрения МОК
Велогонщик Михаил Яковлев, борец Георгий Тибилов, велогонщица Валерия Любимова. Обложка © Getty Images / Yong Teck Lim, © ТАСС / Кирилл Кухмарь , © Vk / Лера Любимова
Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) не разрешал менять гражданство трём российским спортсменам, чей переход одобрил Исполком Международного олимпийского комитета (МОК), заявил глава ОКР Станислав Поздняков. Он отметил, что МОК выходит за пределы юрисдикции, не обладая правом на это.
"Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии", — написал Поздняков в своём телеграм-канале.
Поздняков отметил, что, как и в случае с отстранением ОКР под выдуманным предлогом с очередной издёвкой над Олимпийской хартией, Россия будет продолжать требовать юридических аргументов и защищать свои права.
Ранее Лайф рассказывал, что Исполком Международного олимпийского комитета одобрил смену гражданства девяти атлетов в преддверии Олимпийских игр в Париже. Среди них трое россиян — велогонщик Михаил Яковлев (переход в Израиль), борец Георгий Тибилов (Сербия), велогонщица Валерия Любимова (Франция).