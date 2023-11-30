ОКР запретил двум российским велогонщикам и борцу менять спортивное гражданство ради Игр

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) не разрешал менять гражданство трём российским спортсменам, чей переход одобрил Исполком Международного олимпийского комитета (МОК), заявил глава ОКР Станислав Поздняков. Он отметил, что МОК выходит за пределы юрисдикции, не обладая правом на это.

"Исполком Олимпийского комитета России согласия на переход уроженцев России, упоминаемых в заявлении МОК, под юрисдикцию других НОК не давал. Считаем недопустимым потакать произволу и избирательности в толковании Олимпийской хартии", — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Поздняков отметил, что, как и в случае с отстранением ОКР под выдуманным предлогом с очередной издёвкой над Олимпийской хартией, Россия будет продолжать требовать юридических аргументов и защищать свои права.