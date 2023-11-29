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29 ноября, 10:41
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Российские фигуристы Морозова и Ерёменко задумались над сменой спортивного гражданства

РИА: Фигуристы Морозова и Ерёменко захотели сменить спортивное гражданство

<p>Фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Ерёменко. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская</p>

Фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Ерёменко. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Дуэт российских фигуристов Аннабель Морозовой и Игоря Ерёменко рассматривает возможность сменить спортивное гражданство. Они планируют перейти в сборную Франции.

По данным источника РИА "Новости", танцевальный дуэт в скором времени переедет в США, где будет заниматься под руководством тренера Николая Морозова — отца Аннабель.

До переезда фигуристы планировали выступить на чемпионате России, однако не смогли сделать этого из-за травмы Морозовой, которую та получила во время раскатки с фигуристкой Елизаветой Шанаевой.

Примечательно, что Аннабель Морозова имеет российское, американское и французское гражданства.

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Ян Поланин
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