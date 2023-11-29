Российские фигуристы Морозова и Ерёменко задумались над сменой спортивного гражданства
РИА: Фигуристы Морозова и Ерёменко захотели сменить спортивное гражданство
Фигуристы Аннабель Морозова и Игорь Ерёменко. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Дуэт российских фигуристов Аннабель Морозовой и Игоря Ерёменко рассматривает возможность сменить спортивное гражданство. Они планируют перейти в сборную Франции.
По данным источника РИА "Новости", танцевальный дуэт в скором времени переедет в США, где будет заниматься под руководством тренера Николая Морозова — отца Аннабель.
До переезда фигуристы планировали выступить на чемпионате России, однако не смогли сделать этого из-за травмы Морозовой, которую та получила во время раскатки с фигуристкой Елизаветой Шанаевой.
Примечательно, что Аннабель Морозова имеет российское, американское и французское гражданства.
Ранее Лайф писал, что в нынешнем сезоне Гран-при, который прошёл в Москве, короткую программу среди спортивных пар выиграли фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Спортсмены Тамары Москвиной получили 81,20 балла.