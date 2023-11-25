Фигуристы Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при в Москве
Фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу среди спортивных пар на шестом этапе Гран‑при России, проходящем в Москве. Спортсмены Тамары Москвиной получили 81,20 балла.
Вторую позицию занимают Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с 76,51 балла, третье — Наталья Хабибуллина и Илья Княжук — у них 76,40. С произвольными программами фигуристы выступят 26 ноября.
Финал Гран-при пройдёт с 15 по 18 февраля в Магнитогорске в рамках Всероссийской зимней спартакиады.
Ранее стало известно, что фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на четвёртом этапе Гран-при России в дисциплине парного катания. Спортсмены из группы тренера Тамары Москвиной набрали суммарно 236,86 балла за короткую и произвольную программы.
ТАСС / Софья Сандурская