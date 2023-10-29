Фигуристка Анна Фролова выиграла третий этап Гран-при России в Красноярске

Анна Фролова стала победительницей третьего этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Красноярске. По итогам двух программ 18-летняя спортсменка набрала 215,55 балла (70,75 за короткую + 144,80 за произвольную).

Как ранее сообщал Лайф, 16-летняя подопечная Этери Тутберидзе Аделия Петросян выиграла предыдущие два этапа Гран-при России и гарантировала себе место в финале серии. Напомним, он пройдёт с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов в Магнитогорске.