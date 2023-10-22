16-летняя подопечная Тутберидзе выиграла второй подряд этап Гран-при России

Аделия Петросян стала победительницей второго этапа Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Омске. По итогам двух программ 16-летняя спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, набрала 236,31 балла (71,48 за короткую программу + 164,83 за произвольную).

Второе место заняла Алина Горбачёва, которая не так давно попала в скандал со своим исчезновением в Москве, (205,71; 75,89 + 129,82), а тройку лидеров замыкает Мария Агаева (202,29; 67,22 + 135,07).

Среди мужчин победителем второго этапа Гран-при России стал 20-летний Матвей Ветлугин, набравший 270,87 балла (94,16 балла за короткую программу + 176,71 за произвольную). Второе место занял Алексей Ерохов (268,22; 82,18 + 186,04), третье — Григорий Фёдоров (251,10; 93,47 + 157,63). Фаворит соревнований — Марк Кондратюк — смог подняться на четвёртую строчку (249,49; 78,96 + 170,53).

Позже в воскресенье произвольные программы представят спортивные пары. Другие этапы Гран-при пройдут в Красноярске (28–29 октября), Казани (11–12 ноября), Самаре (18–19 ноября), Москве (25–26 ноября). Финал пройдёт с 15 по 18 февраля в рамках Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов на арене "Металлург" в Магнитогорске.