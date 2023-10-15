16-летняя фигуристка Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе. Спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, набрала 234,74 балла за короткую и произвольную программы.

На втором месте 18-летняя Анна Фролова с 210,88 балла, а замыкает тройку 15-летняя Елизавета Куликова, у неё 199,21 балла. Отметим, что следующий этап состоится с 20 по 23 октября в Омске.

Победителем первого этапа Гран-при России среди мужчин стал 20-летний Евгений Семененко — он за две программы получил 289,37 балла. Второе и третье место заняли 23-летний Роман Савосин, набравший 277,66 балла, и 20-летний Андрей Мозалёв, имеющий 259,47 балла.