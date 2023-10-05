Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа на турнире Shanghai Trophy в китайском Шанхае в произвольной программе сделал сальто назад, которое признано запрещённым элементом. Однако, несмотря на нарушение правил, он выиграл соревнования. Видео с экстремальным перформансом разлетается по соцсетям.

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл турнир, выполнив запрещённое сальто. Видео © Twitter / Sarah

В итоге спортсмен получил 282,80 балла за две программы, причём за сальто ему сняли два балла. Адам Сяо Хим Фа обогнал корейца Чха Джунхвана и китайца Цзинь Бояна.