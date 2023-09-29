МОК не изменил позицию по делу Валиевой и ждёт решения как можно быстрее
Позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой осталась неизменной. Там заявили о том, что организация хочет как можно быстрее получить решение по данному вопросу.
"Позиция МОК не изменилась. Мы хотели бы видеть быстрое решение в интересах заинтересованных спортсменов и честности соревнований", — сообщили представители МОК в беседе с ТАСС.
Напомним, на зимней Олимпиаде в 2022 году в Пекине российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, но по решению МОК ей не вручили медали из-за положительного допинг-теста. Она сдавала его за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Недавно стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил до ноября слушания по делу фигуристки. Сама Валиева требует от CAS восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты.
ТАСС / Кирилл Кухмарь