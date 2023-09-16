Эксперт оценил шансы Валиевой вернуть золото чемпионата России
Юрист Алексеев допустил, что CAS примет решение по делу Валиевой в её пользу
Дело российской фигуристки Камилы Валиевой будет рассматриваться на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в составе трёх арбитров. В результате решение будет принято в пользу спортсменки, считает глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев.
Ссылаясь на кодекс международного спортивного арбитража, эксперт объяснил, что одного арбитра выбирает сторона Валиевой, второго — ВАДА-РУСАДА, а третьего назначает CAS. Каждый из них подписывает декларацию о независимом, справедливом, профессиональном и непредвзятом рассмотрении дела.
Кроме того, ещё не решён вопрос с работой Антидопинговой стокгольмской лаборатории, лишённой в 2019 году аккредитации за некачественный контроль и исследования допинговых проб. Учитывая, что результат был выдан в момент между победой РФ в соревнованиях и награждением наших спортсменов, в том числе Валиевой, появляется много вопросов, добавил эксперт.
"И что явно попадание препарата было направлено не на улучшение результата — это тоже учитывается арбитрами. На наш взгляд, решение должно быть в пользу нашей спортсменки", — подчеркнул Алексеев в беседе с "Царьградом".
Напомним, россиянка Камила Валиева завоевала золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако из-за положительного допинг-теста ей не вручили медали. Такое решение принял МОК. Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтверждал, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства дедушки. Как сообщалось 15 сентября, сейчас Валиева требует от CAS восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты.
ТАСС / Софья Сандурская