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15 сентября, 11:50

Валиева требует от CAS вернуть золото чемпионата России и не аннулировать никакие результаты

Валиева требует от CAS восстановить результаты из-за неумышленного нарушения

Российская фигуристка Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.

"Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано — и результат на чемпионате России должен быть восстановлен", — говорится в сообщении.

По словам Валиевой, нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. В связи с этим фигуристка требует, чтобы срок дисквалификации не превышал двух лет.

Россиянка Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS по делу о допинге

Россиянка Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS по делу о допинге

Напомним, россиянка Камила Валиева завоевала золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако из-за положительного допинг-теста ей не вручили медали. Такое решение принял МОК. Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтверждал, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства дедушки.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Светлана Оперук
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