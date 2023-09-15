Валиева требует от CAS вернуть золото чемпионата России и не аннулировать никакие результаты

Российская фигуристка Камила Валиева требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.

"Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано — и результат на чемпионате России должен быть восстановлен", — говорится в сообщении.

По словам Валиевой, нарушение антидопинговых правил не было преднамеренным. В связи с этим фигуристка требует, чтобы срок дисквалификации не превышал двух лет.