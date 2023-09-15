Россиянка Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS по делу о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева, обвиняемая в нарушении антидопинговых правил, не будет присутствовать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсменка даст показания по данному делу в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба CAS.

Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26–28 сентября, 29 сентября — резервный день. Также в режиме видеоконференцсвязи заслушают показания представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В начале слушаний каждая сторона спора выступит со вступительными заявлениями, после чего свои показания дадут свидетели, а также будут рассмотрены другие доказательства. При этом дата объявления решения остаётся неизвестной. WADA настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года.