Россиянка Валиева не будет присутствовать на слушаниях в CAS по делу о допинге
Российская фигуристка Камила Валиева, обвиняемая в нарушении антидопинговых правил, не будет присутствовать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Спортсменка даст показания по данному делу в режиме видеоконференцсвязи, сообщает пресс-служба CAS.
Слушания пройдут в закрытом режиме в Лозанне 26–28 сентября, 29 сентября — резервный день. Также в режиме видеоконференцсвязи заслушают показания представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В начале слушаний каждая сторона спора выступит со вступительными заявлениями, после чего свои показания дадут свидетели, а также будут рассмотрены другие доказательства. При этом дата объявления решения остаётся неизвестной. WADA настаивает на том, чтобы Валиева была дисквалифицирована на четыре года.
Напомним, россиянка Камила Валиева завоевала золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако из-за положительного допинг-теста ей не вручили медали. Такое решение принял МОК. Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтверждал, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства дедушки.
ТАСС / Валентина Певцова