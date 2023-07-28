Врач Шветский объяснил версию со "стаканом дедушки" в деле фигуристки Валиевой

Первой версией того, как запрещённый препарат триметазидин оказался в крови российской фигуристки Камилы Валиевой, стало то, что спортсменка брала стакан своего дедушки, принимавшего лекарство от сердца. Об этом в беседе с ТАСС рассказал врач сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.

"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии: для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову", — пояснил он.