Врач Шветский объяснил версию со "стаканом дедушки" в деле фигуристки Валиевой
Камила Валиева на Олимпиаде-2022 в Пекине. Обложка © ТАСС / EPA
Первой версией того, как запрещённый препарат триметазидин оказался в крови российской фигуристки Камилы Валиевой, стало то, что спортсменка брала стакан своего дедушки, принимавшего лекарство от сердца. Об этом в беседе с ТАСС рассказал врач сборной РФ по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.
"Нужен был срочный факт, как это вообще могло попасть в её организм. Было понятно: попадание случайное. Мы общались с институтом фармакологии: для полного выведения данной дозировки нужно от 24 до 72 часов, не более того. Поэтому — да, это первое, что могло прийти нам в голову", — пояснил он.
Врач подчеркнул, что уже подал иск против журналиста из Германии Хайо Зеппельта и вещательной компании ARD, которые ранее обвинили медика в том, что он якобы виновен в попадании вещества в кровь Валиевой.
Напомним, российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста, который она сдала за полтора месяца до старта. Сейчас дело Валиевой рассматривается в Международном спортивном суде в Лозанне (CAS). WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года. CAS в феврале подтверждал, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки. Слушания по делу пройдут с 26 по 29 сентября.