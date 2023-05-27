Поклонник из Южной Кореи вручил Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022
Поклонник из Южной Кореи подарил Камиле Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022. Обложка © t.me / teamkvalieva.vk
Российская фигуристка Камила Валиева получила из рук южнокорейского поклонника копию золотой медали Олимпийских игр 2022 года во время своей поездки в Сеул. Фотографии публикует фан-клуб спортсменки, который и организовал встречу.
Поклонник из Южной Кореи подарил Камиле Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022. Фото © t.me / teamkvalieva.vk
"Мы надеемся, что у Камилы останутся хорошие воспоминания о Корее! Большое спасибо, что приехали в Корею! Моя поддержка будет продолжаться и в будущем! Я уважаю вас от всего сердца! Королева!" — сказал молодой человек.
Он сам обратился в фан-клуб и попросил организовать встречу со своим кумиром, добавив, что приготовил самый необычный подарок.
Напомним, Валиева завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста фигуристки, который она сдала за полтора месяца до старта. Сейчас дело Валиевой рассматривается в Международном спортивном суде в Лозанне (CAS). WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года.