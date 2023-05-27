Поклонник из Южной Кореи вручил Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022

Российская фигуристка Камила Валиева получила из рук южнокорейского поклонника копию золотой медали Олимпийских игр 2022 года во время своей поездки в Сеул. Фотографии публикует фан-клуб спортсменки, который и организовал встречу.

Поклонник из Южной Кореи подарил Камиле Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022. Фото © t.me / teamkvalieva.vk

"Мы надеемся, что у Камилы останутся хорошие воспоминания о Корее! Большое спасибо, что приехали в Корею! Моя поддержка будет продолжаться и в будущем! Я уважаю вас от всего сердца! Королева!" — сказал молодой человек.

Он сам обратился в фан-клуб и попросил организовать встречу со своим кумиром, добавив, что приготовил самый необычный подарок.