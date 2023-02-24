Спортивный арбитражный суд принял апелляции WADA, ISU и РУСАДА по делу Валиевой
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба суда.
WADA требует аннулировать все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалифицировать её на четыре года. ISU планирует добиваться дисквалификации 16-летней спортсменки на любой период по усмотрению CAS также с 25 декабря 2021 года и аннулирования всех результатов фигуристки за этот период, включая лишение любых медалей, призов и очков.
Также CAS принял апелляцию РУСАДА, требующего признать Валиеву виновной в соответствии с антидопинговыми правилами, после чего на спортсменку могут быть наложены санкции, в том числе выговор. Суд намерен объединить все три апелляции в одно дело.
Ранее ДАК РУСАДА установил, что фигуристка нарушила антидопинговые правила, однако её вины и халатности в этом нет. Результаты Валиевой на чемпионате России 2021 года, где она завоевала золото, были аннулированы, других санкций в отношении спортсменки не последовало. WADA осталось недовольно этим решением РУСАДА и подало апелляцию. Также поступил и ISU. Напомним, поводом для разбирательств является обнаружение в допинг-пробе спортсменки вещества триметазидин. Результат тестирования Валиевой объявили во время Олимпиады в Пекине, хотя проба была взята за полтора месяца до Игр.