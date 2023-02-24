Спортивный арбитражный суд принял апелляции WADA, ISU и РУСАДА по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев (ISU) на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба суда.

WADA требует аннулировать все результаты Валиевой с 25 декабря 2021 года и дисквалифицировать её на четыре года. ISU планирует добиваться дисквалификации 16-летней спортсменки на любой период по усмотрению CAS также с 25 декабря 2021 года и аннулирования всех результатов фигуристки за этот период, включая лишение любых медалей, призов и очков.