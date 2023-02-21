WADA подало апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
"WADA тщательно изучило полную мотивировочную часть решения и досье по делу фигуристки Камилы Валиевой. WADA считает вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсменки "отсутствовала вина или халатность", неверным по условиям Всемирного антидопингового кодекса и воспользовалось своим правом подать иск", — говорится в обращении WADA к CAS.
В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, где она завоевала золотую медаль.
Напомним, 13 января 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку. Там заявили, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой её вины или халатности". Решение WADA оспорить невиновность фигуристки также поддержали в Международном олимпийском комитете. А ISU запросил для изучения копию мотивировочной части решения по делу Валиевой.