WADA подало апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой

"WADA тщательно изучило полную мотивировочную часть решения и досье по делу фигуристки Камилы Валиевой. WADA считает вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсменки "отсутствовала вина или халатность", неверным по условиям Всемирного антидопингового кодекса и воспользовалось своим правом подать иск", — говорится в обращении WADA к CAS.