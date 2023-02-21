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21 февраля, 15:12

WADA подало апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой

<p>Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

"WADA тщательно изучило полную мотивировочную часть решения и досье по делу фигуристки Камилы Валиевой. WADA считает вывод дисциплинарного комитета РУСАДА о том, что у спортсменки "отсутствовала вина или халатность", неверным по условиям Всемирного антидопингового кодекса и воспользовалось своим правом подать иск", — говорится в обращении WADA к CAS.

В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, где она завоевала золотую медаль.

Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА

Валиева впервые высказалась о решении дисциплинарного комитета РУСАДА

Напомним, 13 января 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку. Там заявили, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой её вины или халатности". Решение WADA оспорить невиновность фигуристки также поддержали в Международном олимпийском комитете. А ISU запросил для изучения копию мотивировочной части решения по делу Валиевой.

Ирина Фальке
  • Новости
  • русада
  • WADA (всемирная антидопинговая ассоциация)
  • Камила Валиева
  • Фигурное катание
  • Спорт

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