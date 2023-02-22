Камилу Валиеву требуют дисквалифицировать и лишить всех медалей с 2021 года
ISU подал апелляцию в CAS на решение РУСАДА по делу Камилы Валиевой
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Международный союз конькобежцев (ISU) подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.
Как сказано на официальном сайте ISU, союз получил материалы дисциплинарного комитета РУСАДА по делу фигуристки и внимательно изучил их. Проанализировав документы, организация приняла решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, аргументировав его тем, что "все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга".
"Такая защита не может быть реализована за счёт освобождения молодых спортсменов от применения санкций", — сказано в сообщении.
ISU требует в своей апелляции дисквалифицировать Валиеву на период по усмотрению CAS и лишения любых медалей, очков и призов, начиная с 25 декабря 2021 года.
Напомним, 13 января 2023 года дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал фигуристку. Там заявили, что, хотя спортсменка нарушила антидопинговые правила, в этом не было "никакой её вины или халатности". Решение WADA оспорить невиновность фигуристки также поддержали в Международном олимпийском комитете. А ISU запросил для изучения копию мотивировочной части решения по делу Валиевой. В отношении Валиевой не было принято никаких санкций, за исключением аннулирования результатов на чемпионате России, где она завоевала золотую медаль.