Камилу Валиеву требуют дисквалифицировать и лишить всех медалей с 2021 года

Международный союз конькобежцев (ISU) подал жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Как сказано на официальном сайте ISU, союз получил материалы дисциплинарного комитета РУСАДА по делу фигуристки и внимательно изучил их. Проанализировав документы, организация приняла решение подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, аргументировав его тем, что "все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга".

"Такая защита не может быть реализована за счёт освобождения молодых спортсменов от применения санкций", — сказано в сообщении.