CAS объявил даты слушаний по "допинговому" делу Валиевой
Спортивный арбитражный суд рассмотрит дело Валиевой 26–29 сентября
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Коллегия CAS, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведёт слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года", — сказано в анонсе.
В публикации уточняется, что слушания пройдут в закрытом формате, участниками выступят только стороны разбирательства.
Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста, который она сдала за полтора месяца до старта. Напомним, что дело Валиевой рассматривается в Международном спортивном суде в Лозанне (CAS). WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года.