CAS объявил даты слушаний по "допинговому" делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) проведёт слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой с 26 по 29 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Коллегия CAS, отвечающая за арбитражное разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и российской фигуристкой Камилой Валиевой, проведёт слушания с участием сторон и их представителей 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года", — сказано в анонсе.

В публикации уточняется, что слушания пройдут в закрытом формате, участниками выступят только стороны разбирательства.