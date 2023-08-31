CAS не допустил США, Канаду и Японию на закрытые слушания по делу Валиевой
Камила Валиева. Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил представителей сборных команд США, Канады и Японии на закрытые слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в антидопинговом нарушении. Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан в социальной сети X.
В письме, полученном от CAS, отмечается, что решение о присутствии должно быть принято специальной комиссией. Её должен создать суд.
Напомним, фигуристка из РФ Камила Валиева завоевала золото на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако из-за положительного допинг-теста ей не вручили медали. Такое решение принял МОК. Международный спортивный суд в Лозанне подтверждал, что триметазидин мог попасть в организм спортсменки из-за лекарства дедушки.