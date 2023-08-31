CAS не допустил США, Канаду и Японию на закрытые слушания по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) не допустил представителей сборных команд США, Канады и Японии на закрытые слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, обвиняемой в антидопинговом нарушении. Об этом сообщила журналистка USA Today Кристин Бреннан в социальной сети X.

В письме, полученном от CAS, отмечается, что решение о присутствии должно быть принято специальной комиссией. Её должен создать суд.