CAS отложил до ноября слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой
Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде в Лозанне отложены до ноября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.
"Заседания продолжатся 9 и 10 ноября", — проинформировали в суде, не указав причину.
Разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) было назначено на 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года и должно было пройти в закрытом режиме.
Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста, который она сдала за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года.
ТАСС / Софья Сандурская