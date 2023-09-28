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28 сентября, 15:40

CAS отложил до ноября слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой

Слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде в Лозанне отложены до ноября. Об этом сообщает пресс-служба CAS.

"Заседания продолжатся 9 и 10 ноября", — проинформировали в суде, не указав причину.

Разбирательство между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), Международным союзом конькобежцев (ISU), Всемирным антидопинговым агентством (WADA) было назначено на 26, 27, 28 и 29 сентября 2023 года и должно было пройти в закрытом режиме.

Поклонник из Южной Кореи вручил Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022

Поклонник из Южной Кореи вручил Валиевой копию золотой медали Олимпиады-2022

Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде-2022 в Пекине, но медали не были вручены по решению МОК из-за положительного допинг-теста, который она сдала за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать спортсменку на четыре года.

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ТАСС / Софья Сандурская

Марина Калегина
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