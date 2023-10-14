Поклонник из США подарил Валиевой флагманский айфон за 250 тысяч рублей

Российская фигуристка Камила Валиева получила в подарок iPhone 15 Pro Max 1TB стоимостью 250 тысяч рублей от своего фаната из США. Об этом рассказали в Telegram -канале фанатов спортсменки.

По информации фан-группы фигуристки, ещё один американский болельщик подарил фигуристке дорогие аксессуары для нового iPhone. Как рассказали фанаты Валиевой, весь набор гаджетов был спрятан на дне плетёной корзины с яблоками.