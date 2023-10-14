Поклонник из США подарил Валиевой флагманский айфон за 250 тысяч рублей
Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Российская фигуристка Камила Валиева получила в подарок iPhone 15 Pro Max 1TB стоимостью 250 тысяч рублей от своего фаната из США. Об этом рассказали в Telegram-канале фанатов спортсменки.
Видео © t.me / teamkvalieva.vk
По информации фан-группы фигуристки, ещё один американский болельщик подарил фигуристке дорогие аксессуары для нового iPhone. Как рассказали фанаты Валиевой, весь набор гаджетов был спрятан на дне плетёной корзины с яблоками.
Ранее стало известно, что позиция Международного олимпийского комитета (МОК) по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой осталась неизменной. Напомним, на зимней Олимпиаде в 2022 году в Пекине российская фигуристка завоевала золото в командном турнире, но по решению МОК ей не вручили медали из-за положительного допинг-теста. Она сдавала его за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Недавно стало известно, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил до ноября слушания по делу фигуристки. Сама Валиева требует от CAS восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты.