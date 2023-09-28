Врач Шветский потребовал рубль от немецкого журналиста после скандала с Валиевой

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский потребовал через суд рубль от немецкого журналиста Хайо Зеппельта. Причём первоначальная сумма иска была выше в десять миллионов раз.

В беседе с телеграм-каналом SHOT он подчеркнул, что деньги теперь не главное, важно добиться справедливости. Напомним, что в конце июля Шветский подал иск к Зеппельту, который в одной из публикаций назвал его "виновником попадания запрещённого вещества" в организм российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине. Медик с этим не согласен. Первое судебное заседание должно состояться 17 ноября.