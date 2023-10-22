Туктамышева рассказала, из-за чего приостановила карьеру

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева подтвердила, что приостановила спортивную карьеру. По её словам, последние два года для неё были сложными. 26-летняя спортсменка указала, что сейчас ей нужно взять перерыв, чтобы заниматься собой.

"Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И, конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой — на прыжковом чемпионате", — написала она в соцсетях.