Туктамышева рассказала, из-за чего приостановила карьеру
Фигуристка Туктамышева подтвердила, что приостановила спортивную карьеру
Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева подтвердила, что приостановила спортивную карьеру. По её словам, последние два года для неё были сложными. 26-летняя спортсменка указала, что сейчас ей нужно взять перерыв, чтобы заниматься собой.
"Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами. И, конечно же, я продолжаю кататься, встретимся на шоу, а зимой — на прыжковом чемпионате", — написала она в соцсетях.
Ранее Лайф рассказывал о том, что чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне. Уточнялось, что спортсменка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.
ТАСС / Кирилл Кухмарь