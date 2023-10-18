Фигуристка Туктамышева решила приостановить карьеру ради ледовых шоу

Чемпионка мира по фигурному катанию 26-летняя Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне. Как стало известно РИА "Новости", спортсменка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева была задействована в некоторых спектаклях Татьяны Навки, а в конце октября покажет шоу Евгения Плющенко в нескольких российских городах.