Фигуристка Туктамышева решила приостановить карьеру ради ледовых шоу
Елизавета Туктамышева участвует в ледовом шоу Евгения Плющенко "Русские сезоны". Фото © vk.com / Елизавета Туктамышева
Чемпионка мира по фигурному катанию 26-летняя Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне. Как стало известно РИА "Новости", спортсменка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.
Туктамышева была задействована в некоторых спектаклях Татьяны Навки, а в конце октября покажет шоу Евгения Плющенко в нескольких российских городах.
Напомним, что в этом году на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, 15-летняя Аделия Петросян стала лучшей среди женщин. Второе место досталось Камиле Валиевой, а Елизавета Туктамышева стала третьей.