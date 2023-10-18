Регион

Уведомления отключены

18 октября, 13:25

Фигуристка Туктамышева решила приостановить карьеру ради ледовых шоу

<p>Елизавета Туктамышева участвует в ледовом шоу Евгения Плющенко "Русские сезоны". Фото © <a href="https://vk.com/id38537529?z=photo38537529_457244918/photos38537529" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vk.com / Елизавета Туктамышева</a></p>

Елизавета Туктамышева участвует в ледовом шоу Евгения Плющенко "Русские сезоны". Фото © vk.com / Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира по фигурному катанию 26-летняя Елизавета Туктамышева не будет участвовать в соревнованиях в предстоящем сезоне. Как стало известно РИА "Новости", спортсменка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Туктамышева была задействована в некоторых спектаклях Татьяны Навки, а в конце октября покажет шоу Евгения Плющенко в нескольких российских городах.

Как выглядят 7 самых сексуальных русских спортсменок

Как выглядят 7 самых сексуальных русских спортсменок

Напомним, что в этом году на Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге, 15-летняя Аделия Петросян стала лучшей среди женщин. Второе место досталось Камиле Валиевой, а Елизавета Туктамышева стала третьей.

Марина Калегина
  • Новости
  • Елизавета Туктамышева
  • Фигурное катание
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров