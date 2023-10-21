Сбегавшая фигуристка Горбачёва выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России
Фигуристка Горбачёва выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России
Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Алина Горбачёва, которая не так давно попала в скандал со своим исчезновением в Москве, выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Омске.
За свой прокат 16-летняя спортсменка получила 75,89 балла. Второй стала Аделия Петросян (71,48 балла), тройку лидеров замкнула Мария Агеева (67,22). Произвольные программы фигуристки покажут в воскресенье, 22 октября.
Среди мужчин по итогам короткой программы на втором этапе Гран-при России лидирует 20-летний Матвей Ветлугин, который набрал 94,16 балла. Вторым стал Григорий Фёдоров (93,47 балла), третьим — Семён Соловьёв (84,88). Фаворит соревнований — Марк Кондратюк — занял лишь восьмое место (78,96).
Ранее Лайф сообщал, что 16-летняя фигуристка Аделия Петросян выиграла первый этап Гран-при России в Уфе. Спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, набрала 234,74 балла за короткую и произвольную программы.
Напомним, в конце августа российская фигуристка Алина Горбачёва вышла с катка и пропала. Почти сутки юную спортсменку искали московские полицейские и волонтёры, а СК успел завести уголовное дело. Вечером 29 августа девушку нашли отдыхающей в кинотеатре в ТЦ.