Сбегавшая фигуристка Горбачёва выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России

Алина Горбачёва, которая не так давно попала в скандал со своим исчезновением в Москве, выиграла короткую программу на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в эти дни в Омске.

За свой прокат 16-летняя спортсменка получила 75,89 балла. Второй стала Аделия Петросян (71,48 балла), тройку лидеров замкнула Мария Агеева (67,22). Произвольные программы фигуристки покажут в воскресенье, 22 октября.

Среди мужчин по итогам короткой программы на втором этапе Гран-при России лидирует 20-летний Матвей Ветлугин, который набрал 94,16 балла. Вторым стал Григорий Фёдоров (93,47 балла), третьим — Семён Соловьёв (84,88). Фаворит соревнований — Марк Кондратюк — занял лишь восьмое место (78,96).