Фигуристы Мишина и Галлямов взяли золото за парное катание Гран-при в Казани
Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на четвёртом этапе Гран-при России в дисциплине парного катания. Этап проходит в Казани и завершается сегодня.
Спортсмены из группы тренера Тамары Москвиной набрали суммарно 236,86 балла за короткую и произвольную программы. Второе место заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с результатом 215 баллов. На третьем месте Елизавета Осокина и Артём Грицаенко с 214,87 балла. Карина Акопова и Никита Рахманин, находившиеся на седьмой строчке после короткой программы, не стали откатывать произвольную, снявшись по медицинским показаниям.
Ранее стало известно о том, что фигуристка Камила Валиева заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Казани. В произвольной программе олимпийская чемпионка упала с четверного тулупа.