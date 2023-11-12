Фигуристы Мишина и Галлямов взяли золото за парное катание Гран-при в Казани

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на четвёртом этапе Гран-при России в дисциплине парного катания. Этап проходит в Казани и завершается сегодня.

Спортсмены из группы тренера Тамары Москвиной набрали суммарно 236,86 балла за короткую и произвольную программы. Второе место заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с результатом 215 баллов. На третьем месте Елизавета Осокина и Артём Грицаенко с 214,87 балла. Карина Акопова и Никита Рахманин, находившиеся на седьмой строчке после короткой программы, не стали откатывать произвольную, снявшись по медицинским показаниям.