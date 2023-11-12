Камила Валиева упала с четверного тулупа и осталась без медали на Гран-при в Казани
Муравьёва победила на этапе Гран‑при в Казани, Валиева стала лишь четвёртой
Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Фигуристка Камила Валиева заняла четвёртое место на четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Казани. В произвольной программе олимпийская чемпионка упала с четверного тулупа.
Лидировавшая после откатки короткой программы 17-летняя ученица тренера Этери Тутберидзе суммарно набрала 213,59 (81,09+132,5) балла. Победу одержала Софья Муравьёва с 228,81 балла (77,02+151,79), на втором месте Алина Горбачёва с 219,02 балла (73,29+145,73), а третье завоевала Дарья Садкова с 214,54 балла (73,15+141,39).
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Напомним, на зимней Олимпиаде в 2022 году в Пекине российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, но по решению МОК ей не вручили медали из-за положительного допинг-теста. Она сдавала его за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Слушания в CAS начались в сентябре, впоследствии были отложены и возобновились в ноябре. Сама фигуристка требует от CAS восстановить золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты. На днях стало известно о том, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне, вероятнее всего, вынесет решение по допинговому делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой в начале 2024 года.