"Развалины Олимпийского": Валиева выложила видео с песней о мести в день слушаний по её делу о допинге

Российская фигуристка Камила Валиева, которая оказалась в центре допингового скандала, опубликовала видео с песней о мести в день новых слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). В ролике, появившемся в её телеграм-канале, спортсменка проводит тренировку под песню исполнителя L'One, в которой поётся о мести.

Фигуристка Камила Валиева проводит тренировку под песню о мести в день новых слушаний в CAS. Видео © t.me / Kamila Valieva

"В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого. Остались только развалины Олимпийского. С пеной у рта доказывать правду неистово", — поётся в песне.