"Развалины Олимпийского": Валиева выложила видео с песней о мести в день слушаний по её делу о допинге
Валиева выложила видео с песней о мести в день новых слушаний CAS по её делу
Фигуристка Камила Валиева. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Российская фигуристка Камила Валиева, которая оказалась в центре допингового скандала, опубликовала видео с песней о мести в день новых слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS). В ролике, появившемся в её телеграм-канале, спортсменка проводит тренировку под песню исполнителя L'One, в которой поётся о мести.
Фигуристка Камила Валиева проводит тренировку под песню о мести в день новых слушаний в CAS. Видео © t.me / Kamila Valieva
"В голове лишь мысли о мести. Обида на каждого, даже на самого близкого. Остались только развалины Олимпийского. С пеной у рта доказывать правду неистово", — поётся в песне.
Напомним, всё началось с зимней Олимпиады в 2022 году в Пекине, когда российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, однако по решению МОК медали сборной России не были вручена из-за положительного допинг-теста, который Валиева сдавала за полтора месяца до начала соревнований. WADA потребовала дисквалифицировать россиянку на четыре года. Сама спортсменка требует от CAS восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты.
Изначально слушания в Спортивном арбитражном суде были назначены на конец октября, но потом их перенесли на 9-10 ноября, чтобы рассмотреть новые доказательства.