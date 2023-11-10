Стало известно, когда CAS вынесет вердикт по делу Валиевой

"Ожидается, что окончательное решение коллегии CAS будет вынесено в ближайшие несколько месяцев, возможно, в декабре, но гораздо более вероятно — после праздников в начале 2024 года", — говорится в материале.

Напомним, на зимней Олимпиаде в 2022 году в Пекине российская фигуристка Камила Валиева завоевала золото в командном турнире, но по решению МОК ей не вручили медали из-за положительного допинг-теста. Она сдавала его за полтора месяца до старта. WADA требует дисквалифицировать Валиеву на четыре года. Слушания в CAS начались в сентябре, впоследствии были отложены и возобновились в ноябре. Сама фигуристка требует от CAS восстановить её золотую медаль чемпионата РФ 2021 года и не аннулировать никакие её результаты.