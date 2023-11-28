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28 ноября, 12:24

Траньков раскрыл, что мешает развиваться российским фигуристам

Траньков: Российским фигуристам сложно развиваться без международных турниров

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков рассказал, что российские фигуристы не могут развиваться и наращивать опыт без участия в международных турнирах. Из-за этого падает мотивация.

"Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остаётся только ждать", — приводит слова Транькова РБК.

При этом тренер отметил, что в женском и парном катании результаты российских спортсменов на порядок выше их зарубежных соперников.

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Лайф напоминает, что 11 июня текущего года Совет Международного союза конькобежцев принял решение о продлении статуса отстранённых спортсменов для граждан России и Белоруссии, несмотря на то что из-за этого ISU терпит довольно большие финансовые убытки на фоне отсутствия доходов от рекламы из двух государств. В Госдуме осудили решение организации.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Ян Поланин
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