Траньков раскрыл, что мешает развиваться российским фигуристам
Траньков: Российским фигуристам сложно развиваться без международных турниров
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков рассказал, что российские фигуристы не могут развиваться и наращивать опыт без участия в международных турнирах. Из-за этого падает мотивация.
"Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остаётся только ждать", — приводит слова Транькова РБК.
При этом тренер отметил, что в женском и парном катании результаты российских спортсменов на порядок выше их зарубежных соперников.
Лайф напоминает, что 11 июня текущего года Совет Международного союза конькобежцев принял решение о продлении статуса отстранённых спортсменов для граждан России и Белоруссии, несмотря на то что из-за этого ISU терпит довольно большие финансовые убытки на фоне отсутствия доходов от рекламы из двух государств. В Госдуме осудили решение организации.
ТАСС / Валерий Шарифулин