Траньков раскрыл, что мешает развиваться российским фигуристам

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Максим Траньков рассказал, что российские фигуристы не могут развиваться и наращивать опыт без участия в международных турнирах. Из-за этого падает мотивация.

"Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть пока и внутри страны. Этого, конечно, не хватает, но остаётся только ждать", — приводит слова Транькова РБК.

При этом тренер отметил, что в женском и парном катании результаты российских спортсменов на порядок выше их зарубежных соперников.