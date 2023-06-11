Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян от турниров
Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение граждан России и Белоруссии от соревнований под эгидой ISU. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Как следует из пресс-релиза, в ходе заседания члены совета обсудили рекомендации МОК от 28 марта для международных федераций по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Совет решил изучить вопросы целесообразности в отношении возможных путей реализации рекомендаций комитета, а также постановил и дальше следить за ситуацией на Украине и её влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения.
"Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остаётся в силе", — добавили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.
Кстати, ранее в ISU заявили об ущербе после отстранения российских и белорусских спортсменов. В Совете признали, что санкции в отношении спортсменов двух государств привели к серьёзным финансовым потерям на фоне отсутствия доходов от их рекламы, а также из-за падения рейтингов трансляций.
ТАСС / Максим Киселёв