Международный союз конькобежцев продлил отстранение россиян от турниров

Совет Международного союза конькобежцев продлил отстранение граждан России и Белоруссии от соревнований под эгидой ISU. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Как следует из пресс-релиза, в ходе заседания члены совета обсудили рекомендации МОК от 28 марта для международных федераций по участию российских и белорусских спортсменов в соревнованиях. Совет решил изучить вопросы целесообразности в отношении возможных путей реализации рекомендаций комитета, а также постановил и дальше следить за ситуацией на Украине и её влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения.

"Тем временем прежнее решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии остаётся в силе", — добавили в пресс-службе Международного союза конькобежцев.