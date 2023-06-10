В ISU признали финансовые потери из-за отстранения российских и белорусских спортсменов

Санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии привели к финансовым потерям из-за отсутствия доходов от рекламы из этих стран. Об этом сообщает Международный союз конькобежцев (ISU) на своём сайте.

"Санкции против России и отсутствие россиян на соревнованиях привели к тому, что ISU практически не получал доходов от медийных прав и рекламы из России. Первое существенное негативное влияние в размере около одного миллиона швейцарских франков будет замечено в течение 2023 года", — говорится в финансовом отчёте организации.