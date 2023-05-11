Венгрия отказалась проводить ЧЕ по фигурному катанию в 2024 году из-за Украины

Венгрия не будет проводить чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года из-за проблем в экономике, которые возникли в стране в результате конфликта в соседней Украине. Об этом сообщила Венгерская национальная ассоциация конькобежцев (MOKSZ).

"Ввиду затяжного конфликта по соседству с нашей страной, его влияния на экономику и цены на энергоносители, что сказывается и на фигурном катании, MOKSZ после долгих раздумий приняла решение отказаться от проведения чемпионата Европы", — отмечается в заявлении.

Ассоциация уже поставила в известность Международный союз конькобежцев (ISU). Недостаток средств не позволяет организовать соревнования на качественном уровне. Проведение турнира было запланировано с 22 по 28 января 2024 года в Будапеште.