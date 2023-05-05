Венгрия будет готова присоединиться к зоне евро в конце 2024 года

Венгрия будет готова войти в зону евро к концу 2024 года. Об этом заявил председатель Финансового совета Венгрии Арпад Ковач, выступая в торгово-промышленной палате области Фейер в Секешфехерваре.

"Венгрия сможет соответствовать Маастрихтским критериям к концу 2024 года", — сказал председатель Финансового совета Венгрии.

По словам Ковача, к лету 2024 года рост потребительских цен в Венгрии может сократиться до 3%, государственный долг уменьшится до уровня ниже 70% ВВП, а дефицит бюджета составит примерно 2,9%. По оценке эксперта, в этом году рост ВВП Венгрии составит порядка 1%, но в 2024 году этот показатель достигнет 3,5-4%.