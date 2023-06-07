Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации
Согласно сообщению пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК), Исполком организации рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации (IBA).
В связи с этим 22 июня будет проведена внеочередная сессия МОК в удалённом формате для принятия решения по данному вопросу. Тем не менее МОК подтвердил свою поддержку сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.
Напомним, главой Международной ассоциации бокса является Умар Кремлёв. Она провела чемпионат мира в Ташкенте с участием россиян и белорусов. Перед этим IBA открыла дело против стран, бойкотирующих этот ЧМ. Помимо США и Великобритании такое решение приняли организации Канады, Ирландии, Норвегии и Чехии.
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