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7 июня, 16:09

Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации

Согласно сообщению пресс-службы Международного олимпийского комитета (МОК), Исполком организации рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации (IBA).

В связи с этим 22 июня будет проведена внеочередная сессия МОК в удалённом формате для принятия решения по данному вопросу. Тем не менее МОК подтвердил свою поддержку сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

Американские боксёры не поедут на чемпионат мира из-за россиян

Американские боксёры не поедут на чемпионат мира из-за россиян

Напомним, главой Международной ассоциации бокса является Умар Кремлёв. Она провела чемпионат мира в Ташкенте с участием россиян и белорусов. Перед этим IBA открыла дело против стран, бойкотирующих этот ЧМ. Помимо США и Великобритании такое решение приняли организации Канады, Ирландии, Норвегии и Чехии.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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