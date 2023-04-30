Открыт чемпионат мира по боксу среди мужчин с участием россиян

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв объявил открытым чемпионат мира среди мужчин. В ходе церемонии, которая проходит сегодня в Ташкенте, состоялся парад государств-участников, на арену вынесли флаг РФ.

"Это исторический чемпионат мира, рекордное количество участников. Но хочется всегда помнить историю, всегда [американские боксёры] Мухаммед Али и Рой Джонс защищали независимость спортсменов и тренеров", — отметил Кремлёв, пожелав удачи спортсменам.