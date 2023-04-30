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30 апреля, 15:42

Открыт чемпионат мира по боксу среди мужчин с участием россиян

Кремлёв объявил открытым чемпионат мира по боксу среди мужчин с участием россиян

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв объявил открытым чемпионат мира среди мужчин. В ходе церемонии, которая проходит сегодня в Ташкенте, состоялся парад государств-участников, на арену вынесли флаг РФ.

"Это исторический чемпионат мира, рекордное количество участников. Но хочется всегда помнить историю, всегда [американские боксёры] Мухаммед Али и Рой Джонс защищали независимость спортсменов и тренеров", — отметил Кремлёв, пожелав удачи спортсменам.

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Лайф напоминает, что британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян. Соревнование пройдёт в Ташкенте с 1 по 14 мая.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Осипов
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