Американских боксёров отстранили от международных соревнований
Международная ассоциация бокса запретила США участвовать в своих турнирах
Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США участвовать в турнирах под своей эгидой после решения американской стороны выйти из состава IBA. Об этом сказано в заявлении ассоциации.
"Международная ассоциация бокса признаёт выход Федерации бокса США. Следствием этого решения для американской федерации станет запрет всем её членам, включая официальных лиц, тренеров и боксёров, иметь какие-либо отношения с IBA и участвовать в любых соревнованиях под её эгидой", — говорится в сообщении.
Как отметили в IBA, решение американской федерации нанесло ущерб всем аффилированным с ней лицам, и лишило боксёрское сообщество в целом возможности соревноваться вместе с повышать уровень мастерства.
Ранее Федерация бокса США решила подать заявку в World Boxing — новую организацию, созданную группой стран, отказавшихся принимать участие в соревнованиях IBA из-за решения допустить до турниров россиян и белоруссов.
Напомним, IBA открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов. Помимо США и Великобритании такое решение приняли организации Канады, Ирландии, Норвегии и Чехии.