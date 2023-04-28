Американских боксёров отстранили от международных соревнований

Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США участвовать в турнирах под своей эгидой после решения американской стороны выйти из состава IBA. Об этом сказано в заявлении ассоциации.

"Международная ассоциация бокса признаёт выход Федерации бокса США. Следствием этого решения для американской федерации станет запрет всем её членам, включая официальных лиц, тренеров и боксёров, иметь какие-либо отношения с IBA и участвовать в любых соревнованиях под её эгидой", — говорится в сообщении.

Как отметили в IBA, решение американской федерации нанесло ущерб всем аффилированным с ней лицам, и лишило боксёрское сообщество в целом возможности соревноваться вместе с повышать уровень мастерства.