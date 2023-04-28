КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

27 апреля, 23:23

Американских боксёров отстранили от международных соревнований

Международная ассоциация бокса запретила США участвовать в своих турнирах

Международная ассоциация бокса (IBA) запретила Федерации бокса США участвовать в турнирах под своей эгидой после решения американской стороны выйти из состава IBA. Об этом сказано в заявлении ассоциации.

"Международная ассоциация бокса признаёт выход Федерации бокса США. Следствием этого решения для американской федерации станет запрет всем её членам, включая официальных лиц, тренеров и боксёров, иметь какие-либо отношения с IBA и участвовать в любых соревнованиях под её эгидой", — говорится в сообщении.

Как отметили в IBA, решение американской федерации нанесло ущерб всем аффилированным с ней лицам, и лишило боксёрское сообщество в целом возможности соревноваться вместе с повышать уровень мастерства.

Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян

Британские боксёры отказались ехать на чемпионат мира из-за допуска россиян

Ранее Федерация бокса США решила подать заявку в World Boxing — новую организацию, созданную группой стран, отказавшихся принимать участие в соревнованиях IBA из-за решения допустить до турниров россиян и белоруссов.

Напомним, IBA открыла дело против стран, бойкотирующих ЧМ по боксу из-за допуска россиян и белорусов. Помимо США и Великобритании такое решение приняли организации Канады, Ирландии, Норвегии и Чехии.

Обложка ©

iba.sport

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров