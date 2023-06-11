Без россиян медали искусственны: В Госдуме осудили решение ISU продлить отстранение России от турниров

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян от турниров является незаконным и несправедливым. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

"Все очень надеялись на то, что ISU услышит рекомендации МОК, который давно высказывается за допуск атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. Многие федерации услышали позицию МОК. Некоторые уже и под национальным флагом спортсменов допускают. Удивительное решение ISU, незаконное, несправедливое. В ISU же заявляли, что они несут финансовые потери из-за того, что никто не покупает права на соревнования без россиян", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

По мнению парламентария, в ISU хотят дать шанс спортсменам из других государств побывать на пьедестале. При этом медали без россиян, по его словам, являются искусственными.

"Возможно, в ISU не справились с русофобским лобби. А возможно, что тут все эти варианты в совокупности сложились. Сейчас в ISU финансовые потери, но они проводят конференцию на Пхукете", — добавил Свищёв.

Он считает, что в октябре в ISU примут справедливое решение. Депутат подчеркнул, что российские спортсмены — неотъемлемая часть международного спортивного сообщества.