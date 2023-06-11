Регион

Уведомления отключены

11 июня, 16:07

"Глупость и несправедливость": Навка отреагировала на решение ISU продлить отстранение россиян

Навка сочла несправедливым решение ISU продлить отстранение россиян

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

"Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".

Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации

Исполком МОК рекомендовал отозвать признание Международной боксёрской ассоциации

Напомним, сегодня Совет Международного союза конькобежцев принял решение о продлении статуса отстранённых спортсменов для граждан России и Белоруссии, несмотря на то что из-за этого ISU терпит довольно большие финансовые убытки на фоне отсутствия доходов от рекламы из двух государств.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Николь Вербер
  • Новости
  • конькобежный спорт
  • Татьяна Навка
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров