"Глупость и несправедливость": Навка отреагировала на решение ISU продлить отстранение россиян

Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

"Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".