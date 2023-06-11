"Глупость и несправедливость": Навка отреагировала на решение ISU продлить отстранение россиян
Навка сочла несправедливым решение ISU продлить отстранение россиян
Российская фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка раскритиковала решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.
"Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет", — приводит её слова "Спорт-Экспресс".
Напомним, сегодня Совет Международного союза конькобежцев принял решение о продлении статуса отстранённых спортсменов для граждан России и Белоруссии, несмотря на то что из-за этого ISU терпит довольно большие финансовые убытки на фоне отсутствия доходов от рекламы из двух государств.
ТАСС / Артём Геодакян