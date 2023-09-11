Народный фронт и Сергей Карякин передали машины "Урал" для бойцов в ЛНР

Народный фронт и член центрального штаба организации, шахматист Сергей Карякин передали в Волгограде шесть полностью восстановленных машин "Урал" бойцам, которые были мобилизованы из Москвы и теперь проходят службу в ЛНР. Автопробег стартовал 6 сентября из Миасса Челябинской области под девизом "Карякин. Za победу" в республику, которую ещё в прошлом году в ходе СВО освободили ВС РФ.

Народный фронт и Сергей Карякин в Волгограде передали машины "Урал" для бойцов. Видео © Пресс-служба Народного фронта

"Сегодня у монумента "Родина-мать" мы передали военным шесть "Уралов", практически новеньких, в отличном состоянии. И сами бойцы подтверждают, что состояние машин даже лучше, чем после завода. Дай бог, чтобы всё было хорошо", — сказал Карякин.

Машины были закуплены при поддержке Правительства Москвы и мэра Сергея Собянина. В результате их передали бойцам мотострелкового полка. Карякин подчеркнул, что решил помочь им, когда узнал о нехватке военных машин. Гроссмейстер призвал россиян помогать военнослужащим, ведь "вместе мы приближаем нашу общую победу".

Военный мотострелкового полка рассказал, что во время обкатки "Уралы" показали исправную работу. После ремонта в машинах установлены улучшенные мощные двигатели, более надёжные для эксплуатации в зоне СВО. Использоваться авто будут для эвакуации военных, подвоза боеприпасов и других перемещений.

"Самое главное для нас — это победа, и поддержка всей страны очень ощущается", — добавил боец.