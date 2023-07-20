Гроссмейстер Карякин с Народным фронтом доставил на передовую коптеры и другую технику

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вместе Народным фронтом доставил бойцам в ЛНР первую часть своего гуманитарного сбора в рамках проекта "Всё для Победы!". Благодаря поддержке неравнодушных россиян уже были закуплены и доставлены на передовую квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другая техника.

Сергей Карякин вместе с Народным фронтом доставил бойцам в ЛНР первую часть своего гуманитарного сбора. Видео Народного фронта

Титулованный шахматист уже во второй раз стал куратором сбора Народного фронта. Год назад он помог 117-му стрелковому полку в ДНР, а в этот раз организовал помощь для 752-го стрелкового полка в ЛНР.

"Хочу выразить слова благодарности Народному фронту и всем жителям России! Вы — люди, которые жертвуют, отдают свои кровные, ничего не жалеют для нашей общей победы", — обратился к россиянам Карякин, являющийся членом Центрального штаба Народного фронта.