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Регион
Опубликовано 20 июля 2023, 08:12
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Гроссмейстер Карякин с Народным фронтом доставил на передовую коптеры и другую технику

Российский гроссмейстер Сергей Карякин вместе Народным фронтом доставил бойцам в ЛНР первую часть своего гуманитарного сбора в рамках проекта "Всё для Победы!". Благодаря поддержке неравнодушных россиян уже были закуплены и доставлены на передовую квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другая техника.

Сергей Карякин вместе с Народным фронтом доставил бойцам в ЛНР первую часть своего гуманитарного сбора. Видео Народного фронта

Титулованный шахматист уже во второй раз стал куратором сбора Народного фронта. Год назад он помог 117-му стрелковому полку в ДНР, а в этот раз организовал помощь для 752-го стрелкового полка в ЛНР.

"Хочу выразить слова благодарности Народному фронту и всем жителям России! Вы люди, которые жертвуют, отдают свои кровные, ничего не жалеют для нашей общей победы", обратился к россиянам Карякин, являющийся членом Центрального штаба Народного фронта.

Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО
Карякин сыграл в шахматы с бойцами в зоне СВО

А ранее Лайф писал, что очередная партия квадрокоптеров отправилась российским военным подразделениям в зону СВО благодаря центру "Наследие" и программе "Наследие Донбасса". На их счету уже более 130 тонн гуманитарной помощи, направленной нашим бойцам на передовую.

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Народный фронт

Алексей Берковиц
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