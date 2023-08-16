Народный фронт отправил на передовую 20 машин от российских железнодорожников

20 автомобилей повышенной проходимости от российских железнодорожников стали первыми среди машин, переданных Народным фронтом бойцам на передовой. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе организации. Речь идёт об отечественных машинах различных модификаций, которые будут использоваться в том числе военными медиками для спасения раненых.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко рассказал об переданных на передовую автомобилях. Видео © LIFE

"Каждую машину мы проверили на станции технического обслуживания, поменяли жидкости, проверили узлы и агрегаты", — рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Напомним, что федеральные органы власти, предприятия и госучреждения теперь должны безвозмездно передавать Народному фронту технику для целей выполнения гуманитарных и оборонных задач на территории новых регионов. Перечень такой техники был утверждён правительством в июле этого года. Речь идёт о неиспользуемой или подлежащей списанию технике. В списке есть мототранспорт и автомобили, грузовики и прицепы, бульдозеры и трактора.

"Эти автомобили для наших дорог — то, что нужно, состояние у них довольно неплохое, проходимость высокая. Отдельно хочу сказать спасибо за генераторы, дополнительное оборудование, лопатки сапёра, это всё нам очень нужно и точно пригодится. Спасибо вам огромное. Победа будет за нами", — поблагодарил военнослужащий почтовой службы первого армейского корпуса.