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Регион
Опубликовано 18 июля 2023, 11:06
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Бойцам в зоне СВО передали пончо-невидимки

Военкор Долгарева передала бойцам СВО сотни пончо с защитой от тепловизора

Военкор и поэтесса Анна Долгарева собрала огромное количество подарков для наших бойцов в зоне спецоперации. В частности, на днях она передала им тепловизионные прицелы, беспилотники, приборы ночного видения, а также более сотни плащей-пончо с защитой от тепловизора. Что касается последних, они уже успешно опробованы на фронте.

Антитепловизионные пончо. Фото © Telegram / dolgarevaanna

Антитепловизионные пончо. Фото © Telegram / dolgarevaanna

"Наши ребята воспользовались плащами в бою под Клещеевкой. Они попали в окружение и ночью натянули над собой пончо. Носить на себе летом постоянно его проблематично, поскольку оно довольно плотное. Беспилотники над ними покружили и не заметили", — рассказала Долгарева в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Военкор и поэтесса Анна Долгарева. Фото © Telegram / dolgarevaanna

Военкор и поэтесса Анна Долгарева. Фото © Telegram / dolgarevaanna

Сейчас поэтесса практически без отдыха развозит необходимые участникам СВО вещи и приборы. За несколько дней она успела побывать в Харьковской области, а также в Кременной, под Клещеевкой, под Спорным, под Белогоровкой (все эти населённые пункты находятся в ЛНР).

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Ранее Лайф сообщал, что мастера из Донецка начали шить бронежилеты для собак в зоне СВО. Такие "доспехи" сделаны из износостойкой ткани, а внутри есть специальный баллистический материал — сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

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ТАСС / Александр Река

Наталья Исакова
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