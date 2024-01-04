Регион

Уведомления отключены

4 января, 10:29

В массовом ДТП между Екатеринбургом и Челябинском разбились 13 машин

ДТП на 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"

ДТП на 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"

В Челябинской области на 121-м километре федеральной трассы M5 "Урал" произошла массовая авария, в которой разбились сразу 13 машин. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

В массовом ДТП между Екатеринбургом и Челябинском столкнулись 13 машин. Видео © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"

"На 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу" произошло столкновение 13 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса", говорится в сообщении ведомства.

  • ДТП на 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"
    ДТП на 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"
  • ДТП на 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"
    ДТП на 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"

ДТП на 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу". Обложка © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"

1 / 2

По информации ГИБДД, из-за жуткой аварии на трассе растянулась пробка длиной в три километра.

Влетевший в остановку в Южно-Сахалинске мужчина был без прав, возбуждено дело
Влетевший в остановку в Южно-Сахалинске мужчина был без прав, возбуждено дело

А ранее Лайф писал, что в Тульской области из-за непогоды на трассе столкнулось более 20 машин. По предварительной информации, трое взрослых и ребёнок получили травмы в массовой аварии.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров