В массовом ДТП между Екатеринбургом и Челябинском разбились 13 машин

В Челябинской области на 121-м километре федеральной трассы M5 "Урал" произошла массовая авария, в которой разбились сразу 13 машин. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по региону.

В массовом ДТП между Екатеринбургом и Челябинском столкнулись 13 машин. Видео © Telegram / "Госавтоинспекция Челябинской области"

"На 121-м километре автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу" произошло столкновение 13 автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Движение на данном участке затруднено, так как свободна только одна полоса", — говорится в сообщении ведомства.





По информации ГИБДД, из-за жуткой аварии на трассе растянулась пробка длиной в три километра.