Влетевший в остановку в Южно-Сахалинске мужчина был без прав, возбуждено дело
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Южно-Сахалинске
Легковушка, влетевшая в остановку с людьми в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / СУ СК России по Сахалинской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Южно-Сахалинске, в котором погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Расследование открыто по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". За рулём иномарки был 25-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами. Он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ДТП произошло утром 4 января. Мужчина на легковушке влетел в остановку, где в этот момент находились люди. Две женщины погибли, мужчина и ребёнок госпитализированы.