Регион

Уведомления отключены

4 января, 04:32

Влетевший в остановку в Южно-Сахалинске мужчина был без прав, возбуждено дело

СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП в Южно-Сахалинске

Легковушка, влетевшая в остановку с людьми в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / СУ СК России по Сахалинской области

Легковушка, влетевшая в остановку с людьми в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / СУ СК России по Сахалинской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Южно-Сахалинске, в котором погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование открыто по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". За рулём иномарки был 25-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами. Он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Бурятии перевернулся микроавтобус с 12 пассажирами, пострадали четверо
В Бурятии перевернулся микроавтобус с 12 пассажирами, пострадали четверо

Напомним, ДТП произошло утром 4 января. Мужчина на легковушке влетел в остановку, где в этот момент находились люди. Две женщины погибли, мужчина и ребёнок госпитализированы.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров