Влетевший в остановку в Южно-Сахалинске мужчина был без прав, возбуждено дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП в Южно-Сахалинске, в котором погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Расследование открыто по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". За рулём иномарки был 25-летний мужчина, не имеющий права управления транспортными средствами. Он задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.