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4 января, 02:08

В Южно-Сахалинске пьяный водитель насмерть сбил двух женщин на остановке

Легковушка, влетевшая в остановку с людьми в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / Сергей Надсадин Официально

Легковушка, влетевшая в остановку с людьми в Южно-Сахалинске. Обложка © t.me / Сергей Надсадин Официально

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 января на Сахалине. Как передаёт региональное управление ГИБДД, в результате аварии в Южно-Сахалинске погибли две женщины, а в больнице оказались мужчина и ребёнок.

По словам начальника Госавтоинспекции Сахалинской области Игоря Нама, ДТП было зафиксировано в районе дома № 99 на проспекте Мира около половины десятого утра по местному времени. Там пьяный лихач 1998 года рождения влетел на легковушке в автобусную остановку, на которой находились люди.

Больше всех не повезло двум женщинам — они погибли на месте инцидента до приезда сотрудников аварийно-спасательных служб. Также в ближайшее медицинское учреждение были доставлены мужчина и десятилетний ребёнок. Сведений об их состоянии не поступало. По факту ДТП проводится проверка.

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Ранее Лайф писал о другой смертельной аварии, случившейся накануне, 3 января. В Новосибирской области четыре человека стали жертвами ДТП.

Алексей Соловьёв
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