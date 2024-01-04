В Южно-Сахалинске пьяный водитель насмерть сбил двух женщин на остановке

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось утром 4 января на Сахалине. Как передаёт региональное управление ГИБДД, в результате аварии в Южно-Сахалинске погибли две женщины, а в больнице оказались мужчина и ребёнок.

По словам начальника Госавтоинспекции Сахалинской области Игоря Нама, ДТП было зафиксировано в районе дома № 99 на проспекте Мира около половины десятого утра по местному времени. Там пьяный лихач 1998 года рождения влетел на легковушке в автобусную остановку, на которой находились люди.

Больше всех не повезло двум женщинам — они погибли на месте инцидента до приезда сотрудников аварийно-спасательных служб. Также в ближайшее медицинское учреждение были доставлены мужчина и десятилетний ребёнок. Сведений об их состоянии не поступало. По факту ДТП проводится проверка.