В Бурятии перевернулся микроавтобус с 12 пассажирами, пострадали четверо
Опрокинувшийся микроавтобус. Обложка © МЧС по Республике Бурятия
Микроавтобус с 12 пассажирами опрокинулся в Баргузинском районе Бурятии. Пострадали трое, сообщили в региональном управлении МЧС.
Всё произошло 4 января в двух километрах от населённого пункта Душелан. По данным ведомства, автомобиль Fiat Ducato следовал не по маршруту. В нём было 12 человек, включая троих детей. Разлива топлива, уточнили в МЧС, нет.
Прокуратура Бурятии проводит проверку. По её данным, водитель не справился с управлением по пути из улуса Баянгол в Улан-Удэ и съехал с дороги, после чего микроавтобус перевернулся. Пострадали три пассажира и водитель.
Ранее Лайф рассказывал о ДТП, которое произошло утром 4 января в Южно-Сахалинске. Там пьяный лихач на иномарке влетел в остановку с людьми: две женщины погибли, мужчина и ребёнок госпитализированы.