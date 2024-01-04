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4 января, 03:47

В Бурятии перевернулся микроавтобус с 12 пассажирами, пострадали четверо

Опрокинувшийся микроавтобус. Обложка © МЧС по Республике Бурятия

Опрокинувшийся микроавтобус. Обложка © МЧС по Республике Бурятия

Микроавтобус с 12 пассажирами опрокинулся в Баргузинском районе Бурятии. Пострадали трое, сообщили в региональном управлении МЧС.

Всё произошло 4 января в двух километрах от населённого пункта Душелан. По данным ведомства, автомобиль Fiat Ducato следовал не по маршруту. В нём было 12 человек, включая троих детей. Разлива топлива, уточнили в МЧС, нет.

Прокуратура Бурятии проводит проверку. По её данным, водитель не справился с управлением по пути из улуса Баянгол в Улан-Удэ и съехал с дороги, после чего микроавтобус перевернулся. Пострадали три пассажира и водитель.

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Ранее Лайф рассказывал о ДТП, которое произошло утром 4 января в Южно-Сахалинске. Там пьяный лихач на иномарке влетел в остановку с людьми: две женщины погибли, мужчина и ребёнок госпитализированы.

Артур Лапсаков
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