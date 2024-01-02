В Тульской области из-за непогоды на трассе столкнулись более 20 машин, пострадали четыре человека

В Тульской области произошло массовое ДТП с участием более 20 автомобилей. Авария случилась днём 2 января в Воловском районе на 270-м километре трассы М4 "Дон".

Массовое ДТП в Тульской области. Видео © t.me / tula_chp_71

ДТП произошло из-за снегопада и плохой видимости, сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД УМВД РФ. Все обстоятельства инцидента сейчас уточняются. Движение на данном участке автодороги затруднено.

По предварительным данным, трое взрослых и ребёнок получили травмы в массовой аварии. Пострадавшие доставлены в больницы.