В Новгородской области четыре человека погибли в ДТП с участием около 30 машин

В Новгородской области около 30 автомобилей столкнулись на трассе "Нева". В результате погибло четыре человека, в том числе ребёнок, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Кадры с места массовой аварии в Новгородской области, где погибло четыре человека. Видео © VK / Отдел ГИБДД "Новгородский"

Авария произошла на 526-м километре скоростной автомобильной дороги (СПАД) в 14:45. На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

"В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные по пострадавшим уточняются", — говорится в сообщении ГИБДД.

Также в ведомстве отметили, что из-за ДТП перекрыто движение в сторону Москвы. Объезд организован на 545-м километре СПАД с выездом на трассу М10.